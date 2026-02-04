Cómo hacer para que el jazmín dé más flores con un truco casero

NACIONALES

El jazmín es una de las plantas más queridas para el jardín. Su p erfume intenso y sus flores blancas conquistan a cualquiera. Pero muchas veces, lograr que florezca es una tarea un poco difícil.

La buena noticia es que existe un truco casero , económico y natural que puede cambiarlo todo: el fertilizante de cáscara de banana .

Algo común por lo que el jazmín no da flores, puede ser que necesita luz, espacio y nutrientes para largar flores a pleno.

Algunos de los problemas más frecuentes son:

Con este método, tu planta favorita podrá estallar de flores y perfumar el jardín de forma natural.

Fuente: TN