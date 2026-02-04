Home Ads
Cómo hacer para que el jazmín dé más flores con un truco casero

Redacción CNM febrero 04, 2026

El jazmín es una de las plantas más queridas para el jardín. Su p erfume intenso y sus flores blancas conquistan a cualquiera. Pero muchas veces, lograr que florezca es una tarea un poco difícil.

La buena noticia es que existe un truco casero , económico y natural que puede cambiarlo todo: el fertilizante de cáscara de banana .

Algo común por lo que el jazmín no da flores, puede ser que necesita luz, espacio y nutrientes para largar flores a pleno.

Algunos de los problemas más frecuentes son:

Con este método, tu planta favorita podrá estallar de flores y perfumar el jardín de forma natural.

Fuente: TN


