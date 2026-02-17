Colocar una tiza dentro de la mochila: para qué sirve y cuándo es recomendable

De acuerdo con las creencias populares y algunos trucos de organización y cuidado personal, existen objetos simples y cotidianos que pueden cumplir funciones prácticas sin que muchas personas lo sepan.

En este sentido, los elementos que se llevan a diario en mochilas, bolsos o carteras cobran especial importancia, ya que están en contacto constante con el uso diario, la humedad, los cambios de temperatura y los olores.

Uno de esos objetos es la tiza , que no solo se utiliza en pizarrones o tareas escolares, sino que también se le atribuyen propiedades útiles para el cuidado de los objetos personales, siempre y cuando se use de la manera correcta.

Para aprovechar todos los beneficios de este truco, es importante tener en cuenta cómo colocar la tiza y en qué situaciones resulta más efectiva:

Este truco es ideal en épocas de alta humedad, durante el invierno, en mochilas escolares, deportivas o de trabajo, o cuando se transportan elementos que no deben mojarse.

Bien utilizada, una simple tiza dentro de la mochila puede convertirse en un aliado práctico para mantenerla seca, cuidada y en mejor estado por más tiempo, siempre que se coloque dentro de una bolsita de tela o papel para evitar manchas.

Fuente: TN