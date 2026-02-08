Colocar sal gruesa en una maceta: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La tierra de las macetas es uno de los espacios más sensibles del hogar y, al mismo tiempo, uno de los más descuidados en cuanto a mantenimiento y equilibrio. Con el paso del tiempo, puede acumular humedad excesiva, hongos, plagas y residuos que afectan la salud de las plantas sin que lo notemos de inmediato.

En este contexto, especialistas en jardinería hogareña y limpieza natural revelaron un truco simple y económico que se volvió popular en redes: colocar sal gruesa en la maceta para mejorar el estado del sustrato y prevenir problemas comunes.

La sal gruesa tiene propiedades absorbentes y desecantes que ayudan a controlar la humedad excesiva en la tierra, uno de los principales factores que favorecen la aparición de hongos, moho y pequeños insectos. Al colocar una pequeña cantidad en la superficie de la maceta, actúa como regulador natural del exceso de agua.

Además, su textura y composición generan un ambiente menos favorable para plagas como babosas, caracoles u hormigas, que suelen instalarse en sustratos húmedos. Por eso, muchos jardineros la utilizan como un método preventivo y complementario al cuidado habitual de las plantas.

Desde el punto de vista del cuidado natural, la sal también cumple una función protectora: ayuda a mantener la superficie del sustrato más seca y aireada, lo que mejora la oxigenación de las raíces y reduce el riesgo de pudrición.

Así, la sal gruesa se convierte en una alternativa accesible y fácil de aplicar para quienes buscan mantener sus plantas sanas sin recurrir de inmediato a productos químicos.

Los especialistas en jardinería coinciden en que la sal gruesa es la más indicada para este uso, ya que actúa de manera más controlada que la sal fina. Esta última se disuelve con mayor rapidez y puede penetrar en exceso en la tierra, afectando a las raíces.

Para evitar daños, recomiendan colocar solo una pequeña cantidad de sal gruesa en la superficie del sustrato, sin mezclarla profundamente con la tierra y sin que entre en contacto directo con el tallo de la planta. También es importante usarla solo de forma ocasional y no como un tratamiento permanente.

La frecuencia depende del tipo de planta y del nivel de humedad del ambiente. En general, los expertos recomiendan usar este truco solo de manera puntual, una vez cada varias semanas, y evitar aplicarlo de forma repetida en la misma maceta.

En plantas sensibles o de interior, conviene espaciar aún más su uso y priorizar siempre un buen drenaje, riegos controlados y un sustrato adecuado.

Los especialistas advierten que el uso excesivo de sal puede alterar la composición del suelo y afectar el desarrollo de la planta. Por eso, si la sal se disolvió por completo o estuvo en la maceta durante varios días, lo mejor es retirarla y no volver a colocarla de inmediato.

El objetivo de este truco es prevenir problemas puntuales, no reemplazar los cuidados básicos. Usada con moderación, la sal gruesa puede ser una aliada simple y eficaz para mantener las macetas en mejor estado.

Fuente: TN