Colgar una rama de laurel en el placard: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

El uso más conocido del laurel está relacionado a la cocina. Sin embargo, también es un aliado ideal para combatir ciertas plagas dentro del hogar, como es el caso de las polillas que pueden atacar la ropa guardada en el placard .

Los expertos recomiendan colgar una rama de laurel en el placard para mantener alejados a estos insectos . Estas hojas cuentan con aceites esenciales que desprenden un olor intenso, que resulta en un aroma agradable para las personas, pero para los insectos funciona como un repelente natural.

El hecho de ubicar las hojas de laurel en un placard, aunque también aplica para cajones y demás sectores de guardado, tiene que ver con atacar un sector estratégico donde se suelen alojar. Estos insectos buscan zonas del hogar con oscuridad, poco movimiento, humedad, calor y presencia de alimentos que en este caso sería la ropa .

En cuanto a la ropa, lo que realmente consumen son restos orgánicos microscópicos: transpiración, piel muerta o manchas invisibles en las prendas guardadas. Por eso, además de utilizar las hojas de laurel, es importante tener en cuenta otros consejos como ventilar regularmente los placares, guardar la ropa limpia y controlar la humedad .

El laurel es una planta que se consigue fácilmente en Argentina. Sin embargo, también es posible plantarla uno mismo en el hogar , siguiendo un paso a paso simple que servirá para tener siempre hojas a disposición como repelente natural o para utilizar en la cocina.

El laurel, además de su efectividad contra las polillas , también ayuda a mantener alejados a muchos otros insectos como las cucarachas, moscas, pulgas, gorgojos y en menor medida a los mosquitos . En cualquier caso, conviene renovar las hojas cuando pierden aroma y complementar con limpieza, ventilación y control de humedad.

Fuente: TN