Colgar cubiertos viejos en el balcón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

Si alguna vez viste tenedores o cucharas colgados en balcones y terrazas , puede que hayas pensado que se trataba de una decoración improvisada. Sin embargo, detrás de esa imagen hay una función concreta: ahuyentar palomas y otros pájaros que suelen posarse en barandas, macetas y techos.

Las aves pueden ensuciar el espacio con excrementos, dañar plantas y flores, e incluso armar nidos en rincones poco accesibles. Frente a este problema, muchas personas optan por soluciones simples antes de recurrir a métodos más invasivos.

El principio es sencillo: los reflejos y el sonido incomodan a las aves .

Estos estímulos visuales y auditivos funcionan como una especie de espantapájaros moderno , pero sin estructuras grandes ni productos químicos.

Además, es una alternativa que destaca por ser:

Para que el truco sea efectivo, no alcanza con colgar uno solo. La clave está en la distribución y el movimiento.

Cuanto mayor sea la exposición al sol y al viento, más efectivos serán los reflejos y el tintineo.

La combinación de brillo y movimiento es lo que realmente marca la diferencia.

Fuente: TN