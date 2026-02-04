Clavar cucharas viejas en la tierra de las plantas: por qué lo recomiendan

NACIONALES

En el mundo de la jardinería casera circulan muchos trucos simples que prometen mejorar la salud de las plantas sin gastar de más. Uno de ellos consiste en clavar cucharas viejas en la tierra de las macetas o del jardín, una práctica que ganó popularidad por sus supuestos beneficios.

Según quienes lo recomiendan, el metal de las cucharas puede aportar pequeños minerales al sustrato con el paso del tiempo. Esto favorecería el desarrollo de las raíces y contribuiría a un crecimiento más fuerte y equilibrado de la planta, especialmente en macetas donde la tierra suele empobrecerse más rápido.

Pero no es el único motivo por el que se usa este método. Las cucharas también funcionan como una especie de barrera visual improvisada . El reflejo del metal puede incomodar o ahuyentar a algunos insectos y pequeñas plagas. Esto ayuda a proteger las plantas sin recurrir a productos químicos.

El procedimiento es simple y no requiere experiencia previa:

Además de ser fácil, es una buena forma de reutilizar objetos que ya no tienen uso en la cocina.

Si bien es un truco popular, hay algunos puntos importantes a tener en cuenta:

Fuente: TN