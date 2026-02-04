Choque en La Frontera: cómo evoluciona el estado de salud de Bastián luego de haber salido del coma

La buena nueva la dio a conocer la mamá, al pie de la sala de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. donde su hijo Bastián, de 8 años, se recupera de las lesiones graves que sufrió en un choque en los médanos de La Frontera, en Pinamar: "Basti despertó, nos reconoció" , celebró Macarena Collantes en sus redes sociales. Además, contó que el nene pudo expresarse: "Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado".

“Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, escribió la mujer.

A pesar del avance, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no se emitió un nuevo parte médico . El último se conoció el lunes, tras la séptima operación a la que fue sometido el niño, esta vez para "efectuar el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo". Allí mismo, anticipaban que la intervención había finalizado de manera satisfactoria.

Aun así, fuentes del área confirmaron este miércoles a Clarín que el chiquito "está estable" y que como parte de los avances que se registraron en las últimas horas, "los reconoció a sus padres".

En el detalle técnico se indica que el pequeño “ tiene avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada”.

La misma fuente descartó que Bastián pueda ser trasladado al Hospital Garrahan, como indicaban versiones conocidas en los últimas días, puesto que en el Hospital Materno Infantil marplatense "tiene la misma complejidad".

"No necesita mayor complejidad, la que tiene allí la tiene en La Plata o en el Garrahan. Lo que necesita es una internación domiciliaria o bien en un centro de rehabilitación", explicó.

Mientras tanto, hay una causa judicial a cargo del fiscal Sergio García de Pinamar en la que están imputados de lesiones culposas el papá de Bastián y los dos conductores, el de la Amarok y la del UTV que chocaron en la cima de un médano el 12 de enero pasado.

A su vez, en las últimas horas se conoció un fallo del juez Félix Adrián Ferrán, provisoriamente a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores, que “prohíbe toda actividad" con de este tipo de vehículos, cuatriciclos y moto en La Frontera.

El magistrado dictó esta cautelar al hacer lugar a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), contra la Municipalidad de Pinamar y sus argumentos expone sobre los riesgos que acarrea la práctica de esta actividad.

"Corresponde recordar que los municipios -dice el juez- se encuentran investidos del poder de policía, el cual comprende la facultad y el deber de reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que pueden afectar la seguridad, la salubridad y el orden público, debiendo adoptar medidas eficaces para prevenir riesgos previsibles , resultando insuficiente la imposición de multas, sea cual sea la suma, frente a accidentes como el que ocurrió en enero en donde un niño de 8 años fue embestido por una camioneta Amarok, corriendo riesgo su vida al día de hoy".

Antes de expedirse, el juez dio trasladó del expediente a la comuna pinamarense y le pidió que informara si se encontraban realizando medidas protectorias en el sector de médanos, y si así fuera, cuáles. Ferrán se refiere a controles específicamente a lo que hace a pruebas de destreza, competencias formales e informales, eventos recreativos motorizados organizados, desafíos, carreras y toda maniobra realizada por los vehículos todoterreno. La Municipalidad, expresó el juez, no respondió.

Aunque avisó que la comuna apelará, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, expresó su total desacuerdo con la medida. "Tenemos a miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, y ellos disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. No estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla".

Para el intendente, "prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente". Una vez que interponga el recurso, la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.

"La Olla" de La Frontera, la zona donde se registra la mayor cantidad de accidentes, en febrero y con menos turistas, ya no es un hervidero de vehículos 4x4 corriendo. Por decreto, la intendencia fijó multas de hasta 15 millones de pesos y, entre otras medidas, costos de atención médica a cargo de los propios damnificados y el recupero económico en caso de generar daños ambientales.

