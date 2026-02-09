Carl Rogers, psicólogo: “La buena vida no es un destino, es una dirección”

NACIONALES

A lo largo de su existencia, el ser humano está en constante búsqueda de una buena vida . Con el paso de los años, muchos psicólogos definieron qué significa alcanzarla y uno de ellos es Carl Rogers, que dejó una definición particular y explicó como entenderla en el día a día.

Para Rogers, la buena vida no es un objetivo que se alcanza, sino que se trata de un camino que se recorre al avanzar en una dirección alineada con los valores personales, aceptando el cambio y tomando decisiones auténticas en la vida cotidiana.

“ La buena vida es un proceso , no un estado del ser. Es una dirección, no un destino”, señaló Rogers en su libro “El proceso de convertirse en persona”, publicado en 1961.

Siguiendo ese pensamiento, el psicólogo aseguró que para poder desarrollarse como persona y cambiar realmente es necesario aceptarse como uno es y dejar de lado la presión por cumplir expectativas externas.

Desde su enfoque humanista, Rogers sostuvo que una persona solo puede crecer cuando deja de juzgarse y se comprende a sí misma. En ese sentido, afirmó: “ La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar ”.

Carl Rogers nació en 1902 en Estados Unidos y fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX . Es el principal referente de la psicología humanista, y centró sus estudios en la persona, enfocándose en la empatía, la aceptación y la experiencia subjetiva.

Durante su carrera, Rogers combinó la psicología clínica con la investigación y la docencia , y sus ideas fueron de suma importancia en la psicoterapia, en la educación y en las relaciones humanas. Falleció en 1987, a los 85 años.

Fuente: TN