Asesinan a un jugador del Ascenso en Rafael Castillo y uno de los sospechosos es su hermano

Lucas Ignacio Pires (29) , exjugador del Ascenso, fue asesinado violentamente en Rafael Castillo, en La Matanza, tras una brutal pelea callejera: le cortaron el brazo con el filo de una botella rota. Hay una cámara que habría filmado el incidente y la Justicia apuntó a uno de sus hermanos como principal sospechoso. Hay mucho dolor en los familiares, allegados y en la gente de Almirante Brown, club en el que jugó.

El violento episodio tuvo lugar en el cruce de Raulíes y Alagón, este viernes en plena calle en Rafael Castillo. Los primeros indicios dan cuenta de una pelea intrafamiliar y ya quedó descartado que se haya tratado un intento de robo.

La pelea fue entre personas muy conocidas. Un testigo apuntó directamente contra uno de los hermanos de Lucas. No están claros los motivos que derivaron la pelea. Sí se sabe que el futbolista fue atacado y cortado en el antebrazo derecho con el filo de una botella rota.

Tras el brutal corte, familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner. Pero, minutos más tarde, los médicos informaron que había muerto. No pudieron detener el sangrado que se le produjo en una de sus arterias. El corte sufrido resultó letal.

Personal de la comisaría 2ª Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizan operativos en la zona para dar con los sospechosos. Aunque ya adelantaron que está en análisis una filmación de una cámara de seguridad.

La causa está siendo investigada por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad de Homicidios y uno de los hermanos de la víctima quedó detenido.

