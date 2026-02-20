Albert Einstein, científico: “La Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras”

NACIONALES

Tras el estreno de Oppenheimer en 2023, dirigida por Christopher Nolan, se volvió a popularizar una frase célebre de Albert Einstein acerca de la guerra . El legendario científico realizó una durísima advertencia sobre los potenciales peligros devastadores que podrían desencadenarse tras un conflicto nuclear de escala global.

“No sé qué armas habrá en la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras” , advirtió en 1939 a través de una carta al por entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Einstein siempre expresó su preocupación por la posibilidad de que un enfrentamiento nuclear arrase con la civilización .

Aquellas palabras, que se dieron en un contexto muy complicado para la diplomacia mundial, con el avance del nazismo en Europa, resuenan hoy todavía más por las inestabilidades en distintos puntos del planeta y por la amenaza constante de una escalada de conflicto entre las principales potencias nucleares y económicas.

La película Oppenheimer reconstruye la historia acerca de cómo J. Robert Oppenheimer desarrolló la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La frase de Einstein, que aparece en una de las escenas, se articula perfecto con el espíritu del filme, ya que muestra un claro temor de parte de uno de los científicos más importantes de la historia a que un desastre nuclear regrese a la humanidad a un estado de supervivencia primitiva.

Si bien no fue parte del Proyecto Manhattan, cuyo director científico fue el propio Oppenheimer, Einstein resultó clave para la comprensión de cómo funciona la energía nuclear, que luego sería empleada para el desarrollo de armas atómicas. No obstante, fue un pacifista durante casi toda su vida. De hecho manifestó abiertamente su rechazo a la Primera Guerra Mundial.

Esa postura contraria a las guerras empezó a tener un giro en 1933, con el ascenso de Hitler, cuando tuvo que escaparse de su Alemania natal por causa de su origen judío. Desde su exilio en Estados Unidos siguió manifestando que las guerras no podían ser medios para la resolución de conflictos , aunque también comprendió que la defensa contra un régimen totalitario como el nazi era necesaria.

Incluso le envió una carta a Roosevelt en 1939 para advertirle acerca de la posibilidad de que Hitler estuviera desarrollando una bomba atómica. Fue en esa misiva en la que expresó su preocupación a través de su icónica frase. El físico pensaba que una guerra nuclear de escala global tendría efectos tan devastadores que los sobrevivientes perderían acceso a los avances técnicos y sociales acumulados por la humanidad durante siglos .

El resultado sería una raza humana condenada a formas primitivas de supervivencia. Aunque parece un escenario que sólo sería posible en una película de ciencia ficción, uno de los científicos más respetados de todos los tiempos creía que la posibilidad es concreta. Más allá de que sea una frase curiosa, Einstein buscaba invitar a la reflexión acerca de los costos que los gobiernos y las sociedades están dispuestos a pagar en sus disputas por sus intereses económicos y geopolíticos.

El mapa nuclear actual está concentrado en un grupo reducido de países que poseen la mayor cantidad de ojivas y capacidad de disuasión estratégica. Estados Unidos y Rusia lideran ampliamente el ranking global , con gigantescos arsenales y sistemas de lanzamiento terrestres, marítimos y aéreos. Ambas naciones mantienen acuerdos de control armamentístico, aunque las tensiones geopolíticas recientes reavivan la preocupación internacional.

En un segundo nivel aparecen China, Francia y el Reino Unido , reconocidos oficialmente como potencias nucleares dentro del Tratado de No Proliferación impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . China aceleró recientemente la modernización de su arsenal, mientras que Francia y el Reino Unido sostuvieron fuerzas más reducidas pero tecnológicamente avanzadas, centradas en la disuasión.

Fuera de ese marco formal se ubican India y Pakistán , cuyas capacidades nucleares están ligadas a su histórica rivalidad regional. Corea del Norte desarrolla armamento y misiles de largo alcance, mientras que Israel mantiene una política de ambigüedad respecto de su programa nuclear.

Fuente: TN