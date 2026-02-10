Adiós pisos flotantes: la alternativa minimalista, elegante y resistente que es tendencia en 2026

Durante años, el piso flotante fue una de las opciones más elegidas para renovar los ambientes del hogar. Sin embargo, en 2026 comenzó a perder protagonismo frente a una tendencia que gana cada vez más espacio en el mundo del diseño interior .

Se trata del microcemento , un revestimiento moderno que combina estética minimalista, resistencia y practicidad. Arquitectos, diseñadores y propietarios lo eligen por su capacidad de transformar los ambientes sin recurrir a obras invasivas.

El principal motivo de su crecimiento es el equilibrio entre diseño y funcionalidad . A diferencia de los pisos tradicionales, el microcemento permite lograr superficies continuas, sin cortes ni juntas visibles, algo muy buscado en los espacios modernos.

Además, responde a una demanda cada vez más fuerte por ambientes simples, luminosos y visualmente amplios , donde los materiales no compiten entre sí y aportan una sensación de orden y limpieza.

Entre las ventajas más destacadas de este revestimiento se encuentran:

Una de sus grandes fortalezas es que el microcemento es impermeable , lo que lo convierte en una solución ideal para cocinas, baños y espacios integrados donde la humedad suele ser un problema.

En cuanto al mantenimiento, se destaca por su fácil limpieza : alcanza con productos de pH neutro o una simple mopa con agua y un poco de vinagre, sin necesidad de químicos agresivos.

Por último, su resistencia al desgaste y al tránsito diario lo posiciona como una inversión duradera, capaz de mantenerse en buen estado durante años sin perder estética ni funcionalidad.

Fuente: TN