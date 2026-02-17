Adiós a la tostadora: el nuevo electrodoméstico que es tendencia para desayunar en 2026

El desayuno argentino ya no es lo que era. La clásica tostadora , ese aparato que durante décadas fue infaltable en la mesada, puede quedar en el pasado . Ahora, la tendencia es clara: menos ocupación de espacio, más practicidad y una cocina siempre ordenada.

El aparato que está destronando a la tostadora es la plancha grill eléctrica multifunción . Este equipo permite tostar, calentar, dorar y hasta cocinar carnes o vegetales , todo sin encender el horno.

Es ideal para departamentos o cocinas chicas , porque reemplaza varios electrodomésticos y se adapta a cualquier comida del día.

Durante años, la tostadora eléctrica fue sinónimo de desayuno rápido. Pero en las cocinas modernas, la consigna es optimizar el espacio y sumar funciones en un solo equipo . La tostadora, que solo sirve para dorar pan, ya no convence a quienes buscan soluciones más completas.

Hoy, la prioridad es equipos compactos y multifunción que resuelvan varias necesidades a la vez y ayuden a mantener la mesada despejada.

Para quienes no quieren sumar más equipos, la solución es la torre de desayuno . Se trata de un módulo vertical, empotrado o independiente , pensado para organizar la cafetera, la tostadora y el microondas en un solo lugar.

La clave está en optimizar el espacio útil y mantener la cocina siempre prolija. Al terminar de usar los electrodomésticos, se cierran las puertas corredizas o plegables y todo queda oculto , ideal para ambientes integrados donde el orden visual es fundamental.

La freidora de aire también se suma a la movida anti-tostadora. Ahora existe un soporte metálico especial que permite tostar varias rebanadas de pan al mismo tiempo, aprovechando el aire caliente del aparato.

Este accesorio es resistente a altas temperaturas y facilita sacar las tostadas sin quemarse . Es una opción económica y práctica, perfecta para familias que buscan ganar tiempo y ahorrar espacio en la cocina.

Fuente: TN