Adiós a la mesa ratona tradicional: la nueva tendencia que es furor en los hogares modernos

En muchos livings, la mesa ratona tradicional ocupa un lugar central que no siempre resulta funcional. Suele acumular objetos, interrumpir la circulación y recargar visualmente el ambiente, especialmente en espacios chicos. Por eso, una nueva tendencia está ganando terreno en los hogares modernos: reemplazar la clásica mesa ratona por soluciones más livianas, flexibles y adaptables al uso cotidiano.

Esta tendencia se apoya en piezas multifunción como mesas auxiliares móviles, puffs con superficie rígida, bandejas apoyadas sobre sofás o incluso mesas nido que se guardan cuando no se usan. La idea es liberar espacio, ganar comodidad y permitir que el living se adapte a distintos momentos del día, sin un mueble fijo que limite el movimiento.

A diferencia de la mesa ratona clásica, estas alternativas priorizan líneas simples, materiales livianos y usos puntuales. Muchas están fabricadas en madera clara, metal fino o fibras naturales, lo que aporta una estética más moderna y despojada. Además, permiten reorganizar el ambiente con facilidad, algo clave en departamentos chicos o espacios integrados.

Este tipo de decisiones forman parte de una tendencia que cada vez destacan más especialistas en diseño de interiores: los espacios flexibles y despejados favorecen el bienestar y la comodidad diaria. Un living menos cargado no solo se ve mejor, sino que también se siente más habitable.

Fuente: TN