Adiós al calefón a la vista: la nueva tendencia en 2026 que lo oculta y optimiza el espacio

NACIONALES

Durante años, el calefón fue ese aparato imposible de disimular en cocinas, lavaderos y baños. Pero en 2026 , la tendencia cambió por completo y hay una que lo oculta, pero a la vez optimiza el espacio.

Se trata de los muebles tipo alacena , que suman fanáticos en casas y departamentos pequeños. La clave está en integrarlo al diseño del ambiente y aprovechar cada centímetro. Así, no solo desaparece de la vista, sino que además se gana espacio de guardado para productos de limpieza, ollas o utensilios.

El resultado es un ambiente mucho más prolijo, moderno y práctico. La estética y la funcionalidad van de la mano, y el orden se nota a simple vista.

Muchos modelos agregan detalles prácticos como estantes regulables, puertas corredizas o nichos abiertos decorativos para personalizar el espacio.

Antes de instalar cualquier mueble que cubra un calefón, es fundamental:

Fuente: TN