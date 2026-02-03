Adiós al calefón a la vista: la nueva tendencia en 2026 que lo oculta y optimiza el espacio

Durante años, el calefón fue ese aparato imposible de disimular en cocinas, lavaderos y baños. Pero en 2026 , la tendencia cambió por completo y hay una que lo oculta, pero a la vez optimiza el espacio.
Se trata de los muebles tipo alacena , que suman fanáticos en casas y departamentos pequeños. La clave está en integrarlo al diseño del ambiente y aprovechar cada centímetro. Así, no solo desaparece de la vista, sino que además se gana espacio de guardado para productos de limpieza, ollas o utensilios.
El resultado es un ambiente mucho más prolijo, moderno y práctico. La estética y la funcionalidad van de la mano, y el orden se nota a simple vista.
Muchos modelos agregan detalles prácticos como estantes regulables, puertas corredizas o nichos abiertos decorativos para personalizar el espacio.
Antes de instalar cualquier mueble que cubra un calefón, es fundamental:
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes