Pocos lo saben: por qué recomiendan limpiar las ventanas en los días nublados

Limpiar los vidrios de las ventanas suele ser una de esas tareas que se postergan. Lleva tiempo, cansa y, encima, muchas veces el resultado no es el esperado. Por eso, la mayoría elige hacerlo en días soleados, convencida de que el calor y la luz ayudan a que queden más brillantes.

Sin embargo, los especialistas en limpieza coinciden en que esa elección es un error . Aunque parezca contradictorio, los días nublados son el mejor momento para lavar los vidrios , y la explicación tiene que ver con cómo reaccionan el agua y los productos de limpieza sobre el vidrio.

Cuando el cielo está cubierto, la temperatura suele ser más estable y no hay sol directo sobre la superficie del vidrio. Esto genera una condición clave: el limpiador no se seca de inmediato .

En los días soleados, en cambio, el calor hace que el agua y los productos evaporen demasiado rápido. El resultado es conocido: rayas, marcas y manchas opacas que quedan adheridas al vidrio y arruinan todo el trabajo.

En un día nublado, el producto tiene el tiempo justo para actuar, disolver la suciedad y retirarse correctamente con el paño, sin dejar residuos visibles .

Para aprovechar al máximo estas condiciones, conviene seguir algunas pautas simples:

Este método permite un acabado más parejo y reduce la necesidad de repasar varias veces la misma zona.

Aunque el truco del día nublado ayuda mucho, hay prácticas que siguen jugando en contra del resultado final:

Fuente: TN