No es por el Feng Shui: para qué recomiendan dejar medio limón con sal en el dormitorio

NACIONALES

El limón no solamente sirve para integrar en las comidas y brindarles un gusto más cítrico, sino que también podría traer beneficios si lo dejamos abajo de la cama mientras descansamos plácidamente . De hecho, no es necesario hacer nada para empezar a apreciar sus efectos positivos: no tiene nada que ver con el Feng Shui , sino con cuestiones más bien mundanas.

Según explican los propios especialistas, colocar el fruto con un poco de sal dentro del dormitorio podría ayudar en múltiples situaciones y gran parte de ello se debe al aceite. Gracias a sus virtudes como antioxidante, mejora drásticamente la calidad del aire y lo purifica , dando una sensación de frescura inimaginable. Sin embargo, cuenta con otros beneficios sorprendentes.

Por ejemplo, al ser un alimento antibacteriano, colabora para abrir las vías respiratorias ; su fuerte olor relaja el sistema nervioso y hace que podamos dormir un poco mejor de lo habitual. Sus propiedades, a su vez, contribuyen a apuntalar la concentración, la memoria e incluso la actividad cerebral: por eso se aconseja situarlo en la pieza justo antes de un acontecimiento especial , como un examen o una entrevista laboral.

Increíblemente, su aroma también es capaz de repeler insectos y los ahuyenta durante las noches , momentos en los cuales los mosquitos zumban alrededor del oído e interrumpen cualquier posibilidad de disfrutar de un sueño reparador. Por supuesto, su tiempo de conservación estará relacionado a cómo se guarden , debido a que su estado natural indica que durarán entre dos y tres días , como máximo.

De todas formas, determinadas prácticas generan que su vida útil se extienda un poco más . En ese sentido, se pueden congelar los limones completos y ponerles un poco de cloruro de sodio en la pulpa, haciendo que no se sequen. Así, una vez que sean utilizados solo tendrán que ser lavados para quitarles esa sal , que incluso se puede implementar para una comida.

Otra alternativa igual de válida es aislarlos: implica cortar una parte del cítrico sobre un plato y después taparlo con un envase , que también puede ser un film, que impida por completo el ingreso de aire y consigo las bacterias. Es, en cualquier caso, el mejor ambientador natural sin químicos , porque es capaz de neutralizar olores a humedad o encierro.

Lógicamente, existen filosofías orientales que le atribuyen la capacidad de absorber energías negativas y dejar el ambiente mucho más liviano y positivo. Se cree, en ese marco, que atrae todo lo maligno y debe tirarse cuando se pudre o está feo a simple vista . Por ello, se lo considera un amuleto que protege al hogar y a sus habitantes de las malas ondas.

Aunque tiene nexos con lo esotérico, se demostró que la vitamina D que posee la fruta es un antioxidante que combate el daño celular, y sus vapores hacen su trabajo. En algunos países el cítrico se emplaza dentro de un vaso con agua bajo la mesita de noche: la idea es desecharlo ante cambios drásticos de color, de textura o una eventual pudrición .

Desde el punto de vista científico, si sucede ese proceso en el que se pone negro o con moho, está más asociado a la oxidación y descomposición biológica acelerado por la humedad o por la presencia de microorganismos en el aire. De cualquier manera, sus ventajas superan por completo a los riesgos.

Fuente: TN