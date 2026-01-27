Mezclar sal, limón y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En el mundo de los trucos caseros, hay cientos de combinaciones eficaces para usar en el hogar. Uno de ellos es el de mezclar sal , limón y detergente , que seguro no te faltan en tu casa.

Aunque suene extraño, al juntar estos tres productos, forman un limpiador potente, ideal para quitar manchas, grasa y malos olores de distintos sectores.

Por un lado, el detergente disuelve la grasa , el limón la corta y la sal ayuda a arrastrarla. Así, se logra limpiar hasta la suciedad más pegada en la cocina.

Pero eso no es todo, sino que también esta mezcla elimina olores fuertes , como los que quedan en la heladera, el tacho de basura o la pileta. Además, el limón tiene efecto antibacteriano , por lo que ayuda a desinfectar superficies y dejar un brillo natural , en especial en acero inoxidable y mesadas.

Si bien es un método seguro, es importante no usar esta combinación en mármol, granito o madera sin sellar , ya que puede dañarlos. Además, es clave probarlo primero en un sector chico antes de limpiar toda la superficie.

Una vez limpio, podés pasar un paño húmedo y limpio para quitar cualquier resto. Al aplicarlo, usá guantes , ya que el ácido del limón puede afectar la piel.

Fuente: TN