NACIONALES

Mezclar sal, limón y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Redacción CNM enero 27, 2026

En el mundo de los trucos caseros, hay cientos de combinaciones eficaces para usar en el hogar. Uno de ellos es el de mezclar sal , limón y detergente , que seguro no te faltan en tu casa.

Aunque suene extraño, al juntar estos tres productos, forman un limpiador potente, ideal para quitar manchas, grasa y malos olores de distintos sectores.

Por un lado, el detergente disuelve la grasa , el limón la corta y la sal ayuda a arrastrarla. Así, se logra limpiar hasta la suciedad más pegada en la cocina.

Pero eso no es todo, sino que también esta mezcla elimina olores fuertes , como los que quedan en la heladera, el tacho de basura o la pileta. Además, el limón tiene efecto antibacteriano , por lo que ayuda a desinfectar superficies y dejar un brillo natural , en especial en acero inoxidable y mesadas.

Si bien es un método seguro, es importante no usar esta combinación en mármol, granito o madera sin sellar , ya que puede dañarlos. Además, es clave probarlo primero en un sector chico antes de limpiar toda la superficie.

Una vez limpio, podés pasar un paño húmedo y limpio para quitar cualquier resto. Al aplicarlo, usá guantes , ya que el ácido del limón puede afectar la piel.

GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
