Limpiar con agua y limón el piso de la cocina: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Limpiar el piso de la cocina es una de las tareas más frecuentes del hogar, pero no siempre se hace de manera consciente. Según expertos en limpieza y cuidado doméstico, esa superficie acumula restos de grasa, bacterias y olores que pueden afectar la higiene del ambiente si no se trata con productos adecuados y de forma regular.

En este marco, especialistas en limpieza natural revelaron un truco casero simple y efectivo para mantener la cocina más limpia: lavar el piso con agua y limón.

La clave está en las propiedades desinfectantes y desodorizantes del limón. Su alto contenido de ácido cítrico ayuda a eliminar bacterias, cortar la grasa y neutralizar olores persistentes, especialmente los que se generan durante la cocción de alimentos.

Además, el limón actúa como un limpiador natural que no deja residuos químicos y aporta una sensación de frescura inmediata en el ambiente. Su aroma cítrico ayuda a combatir olores desagradables sin recurrir a productos industriales o fragancias artificiales.

Así, esta mezcla se convierte en una alternativa económica, natural y efectiva para quienes buscan una limpieza profunda sin dañar superficies ni contaminar el hogar.

Por otro lado, en prácticas de limpieza consciente y bienestar del hogar, el limón también es valorado por su capacidad para “renovar” el ambiente, ya que se asocia con la eliminación de energía estancada y la sensación de orden y claridad en espacios de uso diario como la cocina.

Si bien depende del uso que se le dé a la cocina, los especialistas recomiendan realizar este tipo de limpieza natural al menos dos veces por semana.

En hogares donde se cocina a diario, hay mascotas o poco ingreso de ventilación, lo ideal es reforzar la limpieza cada uno o dos días. Este hábito ayuda a mantener el piso libre de grasa, bacterias y malos olores, y contribuye a un ambiente más saludable y agradable.

Fuente: TN