Las mamparas tradicionales quedan atrás: la solución moderna que ahorra espacio en el baño y marca tendencia

NACIONALES

Durante años, las mamparas tradicionales de vidrio fueron la elección principal para optimizar el espacio en el baño. Sin embargo, con el cambio de hábitos y el auge del diseño contemporáneo, comenzaron a quedar en segundo plano frente a propuestas más modernas. Entre ellas, una se destaca por sobre el resto: los paneles fijos de ducha .

Este sistema se basa en una placa de vidrio templado instalada de forma fija , sin puertas ni rieles, que cumple la función de contener el agua sin cerrar completamente el ambiente. El resultado es un baño más abierto, cómodo y visualmente liviano.

Uno de los principales beneficios de los paneles fijos es el ahorro de espacio . Al no contar con hojas móviles, permiten una circulación más fluida, algo clave en baños chicos o con distribuciones ajustadas .

Otro punto a favor es la instalación sencilla . A diferencia de las mamparas tradicionales, este sistema requiere menos herrajes y perfiles, lo que reduce tiempos de colocación y posibles problemas a largo plazo. Además, al tener un solo paño de vidrio, el mantenimiento y la limpieza resultan mucho más prácticos.

En términos estéticos, el impacto es inmediato. Los paneles fijos aportan un look moderno y minimalista , con líneas limpias y sin interrupciones visuales. Esto genera una mayor sensación de amplitud y luminosidad , incluso en baños de pocos metros cuadrados.

Antes de instalar un panel fijo, es fundamental analizar el tamaño del baño y la ubicación de la ducha . Existen distintas medidas, grosores y formatos, y muchos modelos pueden adaptarse a medida según las necesidades del espacio.

El vidrio templado es el material más utilizado por su resistencia y seguridad . También se pueden sumar detalles en negro mate, cromo o acero inoxidable , que le dan un toque más sofisticado y actual al conjunto.

La creciente elección de los paneles fijos refleja una clara tendencia: la búsqueda de funcionalidad, diseño y simplicidad en el baño. Por eso, cada vez más hogares optan por esta alternativa moderna para renovar el espacio y dejar definitivamente atrás las mamparas tradicionales.

Fuente: TN