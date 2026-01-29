Frotar una manzana en la mesada de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las mesadas de la cocina , ya sean de granito, mármol, madera o acero inoxidable, suelen limpiarse a diario, pero no siempre en profundidad. Con el uso constante acumulan restos de grasa, olores de alimentos, bacterias y manchas opacas que afectan tanto la higiene como el aspecto de la superficie.

En este marco, especialistas en limpieza natural y cuidado del hogar señalaron un truco casero simple, económico y cada vez más popular: frotar una manzana fresca sobre la mesada para limpiarla, neutralizar olores y devolverle brillo.

La manzana contiene ácidos naturales suaves, como el ácido málico, además de antioxidantes y compuestos fenólicos que ayudan a desprender grasa liviana y residuos orgánicos sin dañar las superficies. Estudios publicados en Food Chemistry y Journal of Agricultural and Food Chemistry señalan que estos compuestos poseen propiedades antibacterianas leves y capacidad desodorizante.

Además, la pulpa de la manzana libera humedad y sustancias naturales que ayudan a arrastrar suciedad superficial y a neutralizar olores persistentes, especialmente los generados por alimentos como cebolla, ajo o pescado.

Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza ecológica destacan que:

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para mantener la cocina limpia y fresca de manera cotidiana.

Neutraliza olores: sus ácidos naturales ayudan a eliminar aromas fuertes de alimentos.

Fuente: TN