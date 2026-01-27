Colocar una rodaja de limón en el baño: cuál es su beneficio y por qué hacerlo

NACIONALES

El baño es uno de los ambientes del hogar donde más fácilmente se concentran la humedad y los malos olores. Con el uso diario, los espacios cerrados como baños sin ventilación o con poca circulación de aire pueden acumular aromas desagradables que persisten incluso después de la limpieza.

Por ese motivo, especialistas en limpieza natural y hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente del baño: colocar una rodaja de limón en su interior.

El limón es un cítrico rico en aceites esenciales y ácido cítrico, compuestos naturales con propiedades desodorizantes y antibacterianas . Al colocar una rodaja de limón en el baño, estos componentes ayudan a neutralizar los malos olores asociados a la humedad, el uso constante y la falta de ventilación.

Además, su aroma cítrico es fresco e intenso, lo que permite reemplazar los olores desagradables sin taparlos, a diferencia de muchos aromatizantes artificiales. Esto contribuye a generar una sensación de limpieza más natural y duradera.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, el limón también libera sustancias que pueden ayudar a reducir la presencia de bacterias en el ambiente, especialmente en zonas húmedas como el baño.

Así, se presenta como una alternativa natural, accesible y efectiva para mantener un mejor aroma en uno de los espacios más usados del hogar.

Especialistas en limpieza natural recomiendan usar limones frescos, bien lavados, ya que conservan mejor sus aceites esenciales. Una rodaja recién cortada resulta más efectiva que una que lleva varias horas expuesta al aire.

En cuanto a la ubicación, aconsejan colocar la rodaja:

Fuente: TN