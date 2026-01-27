Colocar papel de diario en el cajón de verduras: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El cajón de las verduras de la heladera suele ser un lugar propenso a acumular humedad y malos olores. Sin embargo, para mantenerlo limpio, existe un truco casero que no todos conocen y que puede cambiar por completo su aspecto: colocar papel de diario .

Aunque parezca un detalle menor, este gesto tiene beneficios prácticos que se notan enseguida. El papel de diario absorbe la humedad , lo que ayuda a que las verduras no se pudran tan rápido y se mantengan frescas por más tiempo .

Además, el papel retiene restos de tierra y hojas , evitando que el cajón se ensucie y facilitando la limpieza. Cuando el papel se ensucia o se humedece, simplemente lo tirás y ponés uno nuevo.

Otro punto clave es que el papel de diario neutraliza los olores . Si alguna vez abriste la heladera y sentiste ese aroma fuerte que no sabés de dónde sale, este truco puede ser la solución.

Fuente: TN