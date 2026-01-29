Colgar botellas con vinagre y algodón en el balcón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Si alguna vez viste botellas colgadas con vinagre y algodón en balcones, patios o terrazas, es probable que hayas pensado que se trataba de una solución improvisada o poco estética. Sin embargo, esta práctica tiene una función concreta y bastante extendida en el mundo de los trucos caseros.

Lejos de ser decoración, este método se utiliza principalmente para ahuyentar insectos y plagas , especialmente mosquitos y moscas. Esto se debe a las propiedades del vinagre, que actúa como repelente natural gracias a su aroma intenso.

El vinagre tiene un olor fuerte y ácido que resulta muy desagradable para muchos insectos. Al colocarlo en botellas colgadas, se crea una barrera aromática que dificulta que mosquitos y moscas se acerquen al balcón o ingresen a la casa.

Además, este truco también puede ayudar a neutralizar malos olores en espacios abiertos, algo frecuente durante el verano o en balcones con muchas plantas en macetas.

El verdadero secreto no está solo en el vinagre, sino en el algodón. Este material absorbe el líquido y permite que el aroma se libere de manera gradual y constante, sin evaporarse tan rápido como cuando el vinagre queda solo en el envase.

De esta manera, el olor se mantiene activo durante más tiempo y cumple mejor su función repelente.

El procedimiento es simple, económico y no requiere conocimientos previos. Solo necesitás:

Aunque es un método natural, conviene considerar algunos detalles:

