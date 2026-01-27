Caso Bastian: los conductores quedaron inhabilitados para manejar tras dar positivo en el test de alcoholemia

ZONALES

Tras la pericia positiva en el test alcoholemia , el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el grave accidente donde resultó gravemente herido Bastian en Pinamar .

La medida fue dispuesta el pasado 20 de enero y alcanza a Noemí Quirós , conductora del UTV en el que circulaba el nene, y a Manuel Molinari , conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó de frente contra el vehículo utilitario. Ambos fueron sancionados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial.

Según detalló la cartera que conduce Martín Marinucci, la inhabilitación se basó en la realización de maniobras imprudentes que implicaron un riesgo concreto para terceros. La resolución, a la que accedió TN , advierte que ese tipo de conductas “ representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

La situación de los conductores se agravó este lunes, cuando las pericias toxicológicas confirmaron que ambos tenían alcohol en sangre al momento del siniestro.

Los análisis se hicieron en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, con muestras de sangre recolectadas luego del siniestro y preservadas bajo una estricta cadena de custodia. El objetivo de la medida fue determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto.

Según los resultados incorporados al expediente judicial, la conductora del UTV, Quirós , registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre. En tanto, Molinari , quien manejaba la camioneta Amarok, dio 0,25 . Es decir, ambos conducían con un dosaje superior al permitido en la provincia de Buenos Aires (cero).

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera , en Pinamar. Allí colisionaron el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari. Como consecuencia del impacto, el nene sufrió lesiones de extrema gravedad .

Tras el choque, fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los médicos resolvieron su derivación de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata , centro en el que recibió atención de mayor complejidad y fue intervenido quirúrgicamente en nuevas oportunidades.

El último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud de la provincia indica que el sábado Bastian fue sometido a una sexta operación . La intervención estuvo vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía . Actualmente, el niño de 8 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva , con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente del equipo médico.

