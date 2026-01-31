Bahía Blanca: murió una beba de dos meses y el padre fue detenido acusado de darle una brutal golpiza

NACIONALES

Una beba de dos meses murió de un traumatismo de cráneo en Bahía Blanca y detuvieron al padre acusado de darle una brutal golpiza.

El hombre llegó al Hospital Municipal cerca de las 4.30 de la madrugada de este viernes y argumentó que su hija se le había caído de los brazos y había golpeado contra el piso.

La nena ingresó con traumatismo de cráneo y, por la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Penna.

La pediatra que recibió a la nena en ese centro médico precisó que llegó con muerte encefálica debido a las lesiones.

Según precisaron fuentes de la investigación, al menos dos testimonios dieron cuenta de que el padre era muy violento y que las lesiones de la beba podrían ser de días previos a llevarla al hospital.

Las autoridades dieron intervención a la UFI N° 7, encabezada por la fiscal Marina Vizzico . Ordenaron una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

Se solicitó un reporte médico legal, las declaraciones testimoniales de los profesionales que atendieron a la nena y la intervención del servicio local bajo protocolo de actuación ante situaciones de violencia doméstica .

A partir de los testimonios se arrojaron indicios de “ constantes episodios de violencia ejercidos por el padre hacia la menor”. También surgió la sospecha de que las lesiones ocurrieron días antes de haber sido llevada al hospital.

Ante la evidencia, la fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda. En la casa encontraron una bañera plástica blanca con manchas de sangre y rastros hemáticos en paredes y puertas.

Las pruebas establecieron que los golpes no fueron el día del ingreso, como atestiguó el padre, sino 2 días antes .

La evidencia y los testimonios llevaron al detenimiento e imputación por lesiones graves agravadas por el vínculo y abandono de persona .

La nena de dos meses murió a las 23.19 del viernes. La fiscalía 5 de homicidios está trabajando con los resultados de la autopsia .

Fuente: TN