Atraer colibríes a casa: cuáles son las flores que aman y cómo adaptarlas al jardín

Los colibríes son una de las aves más amadas, por ser diminutos, veloces y con un plumaje hermoso. Verlos en el jardín de casa merodeando las flores es una maravilla, por eso existen tres tipos ideales para tener y que visiten el espacio más seguido.

Estas aves buscan flores con mucho néctar , colores intensos y forma tubular. Algunas de las especies son las que más los atraen y que podés conseguir fácilmente en viveros.

En cuanto a los bebederos, si los usás, lo ideal es que sean simples y con solución de agua + azúcar (4 partes de agua por 1 de azúcar). Además, es importante cambiarlo regularmente para mantener la higiene y que las aves beban sin riesgos.

Fuente: TN