Adiós a los azulejos: las 3 nuevas tendencias en la cocina para 2026

NACIONALES

Durante años, los azulejos fueron los reyes indiscutidos de la cocina argentina. Prácticos, resistentes y fáciles de limpiar, dominaron paredes y salpicaderos en casi todas las casas. Pero la tendencia cambió: la cocina 2026 se reinventa y deja atrás el look tradicional para transformarse en un espacio mucho más integrado, cálido y con onda.

Ahora, la cocina ya no es solo un lugar para cocinar. Se convirtió en el centro de reuniones, charlas y momentos compartidos. Por eso, el diseño apunta a borrar la frontera entre lo técnico y lo decorativo. A continuación, te mostramos 3 estilos para reformarla .

La gran novedad es la búsqueda de planos limpios y sin juntas visibles . Los materiales como el microcemento, el porcelanato de gran formato y las piedras sinterizadas ganan terreno frente al clásico azulejo chico.

¿El resultado? Cocinas que se ven más ordenadas, modernas y fáciles de mantener. Además, estos revestimientos aportan una estética sofisticada y una sensación de amplitud que transforma por completo el ambiente.

En 2026, la cocina apuesta fuerte por lo natural . La madera, la piedra, el mármol, el travertino y los acabados que imitan estos materiales se adueñan de paredes y frentes.

La idea es que no solo se vea bien, sino que también se sienta bien: superficies que transmiten calma, calidez y conexión con la naturaleza , incluso en un espacio tan funcional como la cocina.

Otra clave de la tendencia es que la cocina deje de parecer “revestida” y pase a sentirse construida . El microcemento, los estucos minerales y los acabados tipo cal logran esa continuidad entre pared, mueble y arquitectura.

Así, todo dialoga entre sí y desaparecen los “cortes” entre lo técnico y lo estético. El resultado es un espacio envolvente y mucho más armónico.

Atrás quedaron los azulejos blancos, negros o de colores estridentes. La paleta 2026 privilegia los tonos arena, arcilla, greige, piedra, verde oliva y crudos .

Son colores que no cansan, envejecen bien y ayudan a que la cocina se integre visualmente con el resto de la casa. El objetivo es lograr un ambiente que invite a quedarse y disfrutar.

La tendencia 2026 no es solo una cuestión de moda. Refleja cómo usamos hoy la cocina: como lugar de encuentro, trabajo y disfrute .

Por eso, los azulejos de toda la vida empiezan a quedar atrás. En su lugar, aparecen superficies que acompañan la vida diaria con más belleza, coherencia visual y una sensación de hogar que va mucho más allá de lo práctico.

Fuente: TN