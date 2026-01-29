Adiós a las plagas de la casa: qué recomiendan mezclar para erradicarlas por completo

En muchos hogares, las plagas como hormigas, cucarachas, moscas o insectos pequeños aparecen sin previo aviso y se instalan en la cocina, el baño o rincones poco ventilados. Esto no solo genera incomodidad, sino que también puede afectar la higiene y la salud dentro de la casa. Frente a este problema, un método casero volvió a ganar protagonismo por su eficacia y bajo costo.

Se trata de una mezcla natural recomendada por especialistas en limpieza doméstica y control ambiental: combinar vinagre blanco, bicarbonato de sodio y limón para erradicar plagas de forma efectiva.

El preparado aprovecha las propiedades ácidas, desinfectantes y repelentes de estos ingredientes, que resultan molestos para los insectos pero seguros para el hogar. Puede aplicarse en pisos, zócalos, mesadas, rejillas y zonas por donde suelen ingresar las plagas.

El vinagre blanco tiene un olor intenso y una acidez que desorienta a los insectos y elimina rastros químicos que usan para desplazarse, especialmente las hormigas. El bicarbonato de sodio actúa como limpiador profundo, ayuda a desprender restos orgánicos y potencia la acción del vinagre. El limón, por su parte, aporta ácido cítrico y un aroma que funciona como repelente natural.

Además de ahuyentar plagas, esta combinación permite limpiar superficies y evitar que vuelvan a aparecer, ya que elimina restos de comida y bacterias que las atraen.

Este tipo de soluciones caseras se alinean con una tendencia creciente : reducir el uso de insecticidas industriales y priorizar métodos más saludables para el ambiente del hogar. Especialistas en limpieza sostenible destacan que mantener los espacios limpios y desinfectados es clave para evitar plagas a largo plazo.

La recomendación es reforzar estos hábitos con ventilación diaria, correcta disposición de residuos y limpieza frecuente de zonas húmedas. Así, el control de plagas se vuelve más simple y duradero sin recurrir a productos agresivos.

Fuente: TN