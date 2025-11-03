Un policía mató a tiros a un ladrón que intentó robarle la moto a una pareja

NACIONALES

Un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos, en un tiroteo, a un ladrón, al que sorprendió mientras intentaba robarle la motocicleta a una pareja. Este suceso se registró el fin de semana en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció en la noche del sábado, pero que se conoció este lunes, se produjo en el cruce de Presidente Juan Domingo Perón y la ruta provincial 8, cuando el malviviente interceptó a un joven, de 28 años, y a su novia, de 26, quienes se movilizaban a bordo de un motovehículo Voge, con el dominio finalizado en LTU.

Según agregaron los informantes, el asaltante, que se hallaba armado, les exigió a estos muchachos la entrega del rodado, pero la maniobra resultó advertida por el suboficial, de 41 años, quien estaba uniformado y que en dichos momentos se dirigía rumbo a su lugar de destino, en la comisaría 5ª del distrito.

Trascendió que el efectivo policial extrajo rápidamente su pistola Bersa Thunder Pro nueve milímetros y resolvió impartirle la voz de alto al sospechoso, lo que, de inmediato, originó en el lugar un enfrentamiento a disparos.

A raíz del tiroteo, el marginal cayó herido y, minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron a la mencionada esquina, ocasión en la que fueron increpados por algunos habitantes del vecindario.

Al sujeto lo condujeron, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Carlos Bocalandro, donde finalmente perdió la vida.

Mientras tanto, los servidores públicos de la seccional 11ª de ese distrito se encargan de investigar lo ocurrido, certificándose que el ladrón abatido, de 21 años, tenía varios antecedentes delictivos.

Expediente

Consta en el expediente que el suboficial y las víctimas de la tentativa de asalto resultaron ilesas.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción, cuyas autoridades decidieron convocar para realizar pericias a los miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), quienes, luego de revisar al occiso, lograron determinar que presentaba certeras heridas de arma de fuego en la región torácica.

Hasta el momento, se asegura que el sargento implicado en lo sucedido actuó en legítima defensa.