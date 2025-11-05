Un bebé de seis meses fue internado por abuso y lesiones graves y acusan al padrastro

NACIONALES

Un impactante caso generó gran conmoción en las últimas horas. Un bebé de seis meses fue internado de urgencia en la ciudad de Rosario luego de que los médicos detectaran que había sufrido “lesiones graves” y tenía signos compatibles con un abuso sexual. Un hombre de 47 años, que sería la pareja de la mamá de la víctima, fue detenido por las autoridades.

El episodio comenzó este lunes por la madrugada cuando la madre del bebé, una adolescente de 16 años, lo llevó a la guardia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. La mamá de la víctima indicó que su hijo presentaba dificultades al momento de evacuar y estreñimiento.

No obstante, luego de las pruebas médicas, los profesionales del sobre posibles signos de abuso sexual. Ante esto, el director del centro de salud, Eduardo Casim, sostuvo que “no ven con frecuencia una lesión de esa magnitud", según informó La Capital.

Los médicos señalaron que la víctima tuvo una evolución favorable en las primeras 24 horas y se encuentra internado en una habitación de sala general. “Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar”, dijo Casim.

Hasta el momento, se inició una investigación sobre el caso junto a la intervención de la Secretaría de la Niñez. De este modo, con los resultados, las autoridades realizaron una denuncia en la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

El acusado, de 47 años, identificado como Guillermo V., sería la pareja de la mamá del bebé. La policía arrestó al hombre tras ser alertado sobre lo que habría sucedido, en una casa ubicada en las calles Italia y Gálvez en la ciudad de Rosario.

Por último, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Rodrigo Lioy, ordenó que la víctima quedara bajo resguardo estatal. “Se definió adoptar y efectivizar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño”, indicó el funcionario.



