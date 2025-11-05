Terminó el escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria arrasó en las cárceles

El resultado definitivo de las elecciones legislativas en la
Provincia de Buenos Aires mantuvo el orden de los conteos provisorios, aunque
con una diferencia menor: la Justicia Electoral bonaerense confirmó este lunes
que la alianza LLA-PRO obtuvo 29.354 votos más que Fuerza Patria y mantuvo el
primer lugar en el mayor territorio del país.
Según pudo averiguar Clarín en la noche de este miércoles,
la lista que encabezó Diego Santilli (aunque la foto del flamante ministro del
Interior no estaba en la Boleta Única de Papel) consiguió 3.649.988 votos
mientras que la nómina que lideró el excanciller kirchnerista Jorge Taiana
logró reunir 3.620.634 sufragios.
Así lo estableció el Juzgado Electoral de la provincia a cargo
de Alejo Ramos Padilla, luego de revisar, analizar y escrutar las 38.762 mesas
que se desplegaron por todo el territorio provincial.
La Provincia de Buenos Aires era uno de los distritos que
tenía el resultado ajustado luego de concluida la etapa provisoria del conteo.
Escrutado el 99% por parte del Comando Nacional Electoral, los postulantes
libertarios habían conseguido una diferencia de 46.600 votos. Representaba un
0,54% de los votos registrados en los comicios del 26 de octubre en los que La
Libertad Avanza superó el 40% en todo el país y consiguió pintar de violeta los
mapas de buena parte de la geografía argentina.
Con esta definición, la Justicia Electoral confirmó los
resultados finales. La diferencia entre el peronismo y LLA se achicó en casi 20
mil votos, pero ese acercamiento no altera el reparto de bancas previsto luego
del recuento provisorio.
De esta manera, la coalición que impulsó el Gobierno logra
incorporar 17 diputados nacionales por Buenos Aires: Santilli (que, por su
designación en el Ministerio del Interior deberá ser reemplazado en la banca
por Rubén Torres o Ana Tamagno), Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys
Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam
Niveyro, Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, María Florencia
De Sensi, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera y
Javier Sánchez Wrba.
La expresión del peronismo, Fuerza Patria, incorporará 16
bancas: son para Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio
Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano,
Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann,
Nicolás Trotta y María Elena Velázquez.
El frente de Izquierda llevará dos legisladores nacionales:
Nicolás del Caño y Romina del Plá). Todos -los 35 que se pusieron a
consideración para representar al mayor estado del país- asumirán después del
1º de diciembre.
La elección legislativa dejó otras provincias con final
abierto, aunque luego los recuentos complementarios que realizó la Justicia
Nacional Electoral terminaron por convalidar. En Chaco y Chubut quedaron firmes
las victorias libertarias. En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz también se
confirmaron que las mayorías se volcaron al peronismo. En todas estas
jurisdicciones se registraron diferencias mínimas, algunas por menos de mil
votos.
El kirchnerismo arrasó en las cárceles bonaerenses: Fuerza Patria sacó el 50% de votos
Según la resolución firmada por el presidente de la Cámara
Federal de Apelaciones, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema
Corte bonaerense Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral Ramos
Padilla, “se han concluido las tareas de escrutinio definitivo […] no quedando
cuestiones por resolver” por ese organismo.
El documento también dejó asentado que se computaron la
totalidad de mesas habilitadas, además de los votos recurridos e impugnados
validados, y los sufragios de electores privados de libertad y residentes en el
exterior.
En los centros de reclusión bonaerenses, donde votaron poco
más de 13 mil presos, el frente Fuerza Patria obtuvo el 50%; LLA-PRO, el 12%;
el Frente de Izquierda, 5%; y la agrupación que postulaba al abogado penalista
Fernando Burlando, el 4,9%.
Entre los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero
al momento de sufragar, el resultado fue: LLA 68% contra 16% de Fuerza Patria.
