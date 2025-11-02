Recibió el alta la nena que había sufrido graves heridas tras una explosión en una feria de ciencias

Una nena de diez años, que sufrió graves heridas tras la explosión de un experimento en la feria de ciencias de una escuela en la localidad bonaerense Pergamino, recibió el alta médica después de veinte días de internación. Había llegado en grave estado al Hospital Garrahan, pero anoche recibió el alta.

Según trascendió en las últimas horas, la menor deberá continuar su tratamiento de forma ambulatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

El accidente que puso en riesgo la vida de la niña ocurrió el 9 de octubre en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado a quince kilómetros de la localidad bonaerense. Todo se desencadenó durante una demostración estudiantil coordinada por un profesor de Física y Química, cuando uno de los grupos intentó recrear la erupción de un volcán.

En ese momento, el experimento se descontroló cuando las llamas se propagaron con rapidez y una explosión destruyó la estructura. Fue así que la alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 59 de Fontezuela, se encontraba en la primera fila y recibió el impacto directo en el rostro.

El estallido le provocó un traumatismo craneofacial severo, debido a que un fragmento metálico ingresó por el maxilar superior y quedó alojado a tan solo dos milímetros de la arteria carótida, lo que representó un riesgo vital inmediato.

Si bien al principio la niña había sido atendida en el Hospital San José de Pergamino, la gravedad de sus lesiones motivó su traslado en helicóptero sanitario al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, fue sometida a una intervención quirúrgica el 10 de octubre por un equipo multidisciplinario y, según confirmaron fuentes médicas, volvió a ser operada el domingo 12.

Durante tres semanas permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos, para luego pasar al área de Cuidados Intermedios y Moderados, donde continuó su recuperación acompañada por sus padres. Aunque la evolución es favorable, los médicos dispusieron que siga bajo controles periódicos.