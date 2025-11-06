Presentaron la 53° Fiesta Nacional del Gaucho en conferencia de prensa desde la sede capitalina de FEHGRA

MADARIAGA





En el salón de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó este martes la conferencia de prensa oficial para presentar la 53° edición de la Fiesta Nacional del Gaucho.





El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la asociación organizadora, Julián Castellano, quien estuvo acompañado por la actual Flor del Pago, Pilar Antonio; el intendente de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro; y el coordinador regional de FEHGRA, Ignacio Serra.





Durante la presentación, Castellano destacó el respaldo del sector privado a los eventos tradicionales:

“Estamos para apoyar este tipo de fiestas que se generan en Madariaga, al igual que el Rally, la Pasión Según San Juan o la Fiesta Nacional del Gaucho. Estamos muy contentos de recibirlos para presentar el evento”.





Por su parte, el intendente Santoro remarcó la importancia de difundir la celebración en la capital:

“Para nosotros, como madariaguenses, venir a Buenos Aires a contar lo que hacemos es muy importante. Madariaga es el pago gaucho, con todo lo que eso implica: la tradición, el buen recibir y la identidad cultural”.





Asimismo, destacó el impacto económico que generan estos encuentros y el rol del turismo como motor de desarrollo regional.

“Venimos de un intenso calendario de fiestas que no sólo tienen un fin social, sino también económico. Entendemos que el turismo genera trabajo y estamos en una zona privilegiada para potenciarlo”.





Santoro también invitó al público a vivir los fogones comunitarios que se desarrollan un fin de semana antes del evento principal, una de las tradiciones más representativas de la celebración.





Tras las exposiciones, los periodistas presentes realizaron consultas vinculadas a los espectáculos programados, accesos, servicios y logística del evento.





La Fiesta Nacional del Gaucho, considerada la celebración madre del pago, se llevará adelante junto a los festejos por el aniversario de Madariaga y contará con una amplia agenda de actividades tradicionalistas, culturales y artísticas.