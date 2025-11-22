Escándalo en Gimnasia: “Toto” Medina incluyó nombres sin permiso en la lista presidencial

NACIONALES

Buenos Aires 22 noviembre (NA) – El candidato presidencial de Gimnasia y Esgrima La Plata, Edgardo “Toto” Medina, presentó su lista electoral con nombres de personas que, según trascendió, no dieron su consentimientopara participar activamente en la vida política de la institución. Según le reveló a Agencia Noticias Argentinasuna fuente muy cercana al club, nadie entendió cómo el periodista Simón Bordoniterminó incluido en la lista oficial, ya que él mismo expresó públicamente queno había dado su avalpara aparecer allí. “Nadie sabía que iba a figurar; yo me enteré apenas ‘Toto’ Medina publicó la lista, a último momento”, indicó la fuente. La lista completa del candidato Edgardo “Toto” Medina Si bien la aparición del apellido del periodista generó “sorpresa”, no fue tomada como un “disgusto” por los hinchas, debido a su reconocida afinidad con la institución platense. Desde el análisis político, la misma fuente indicó que la lista“Gimnasia Somos Todos”, encabezada por Medina, alcanzaría apenas el 5% de los votos, ubicándose en el último lugar de cara a las elecciones presidenciales del Lobo.“Después de sus dichos sobre el partido contra Platense, varios socios pidieron que se le retire el carnet… la gente estaba muy enojada. Se pensó que Platense iba a jugar el partido a morir, pero Gimnasia ganó 3-0 y todo quedó en la nada. En el club tomaron la declaración de Medina como un acto desleal y corrupto”, explicó la fuente. A partir de aquel episodio, su desafortunada frase se convirtió ensu talón de Aquilesrumbo a los comicios. En el plano legal, no se descarta que la lista sea impugnada. Desde el club afirman que se está “trabajando” para determinar quiénes firmaron efectivamente y habilitaron la presentación realizada por el espacio de “Toto” Medina. Más allá del impacto inmediato, en el seno de la institución reconocen que el episodio dejó expuesta lafragilidad internadel armado político de Medina. La aparición de nombres sin autorización no solo encendió las alarmas sobre la transparencia del proceso, sino que sumó tensión a una campaña que ya venía debilitada por errores de conducción y lecturas desacertadas del clima social del club. un escenario electoral cada vez más definido y con la mayoría de los espacios ya consolidando apoyos, el futuro de “Toto” Medina dentro de la vida política de Gimnasia apareceseriamente comprometido. Si la impugnación avanza y se confirma la falta de avales, su proyecto no solo podría quedar fuera de competencia, sino que también quedaría marcado como uno de los episodios más controvertidos de la previa electoral en el Lobo.

