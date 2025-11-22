El Inter Miami visita al FC Cincinnati por los playoffs de la MLS

Previamente, en la Temporada Regular, los dirigidos por Javier Mascherano habían terminado terceros en la Conferencia Este con 65 puntos, al igual que su próximo rival.

El Inter Miami, que fue fundado en el 2018 y que tiene como uno de sus principales accionistas al inglés David Beckham, va en busca de su primer título en la MLS. Desde la llegada de Messi a mediados del 2023, el equipo de la Florida ganó la Leagues Cup 2023 y la Supporters´ Shield 2024.

Así formaría el Inter Miami contra el FC Cincinnati:Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Tadeo Allende; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.