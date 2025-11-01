Cuenta DNI en noviembre 2025: Todos los descuentos y beneficios del mes

NACIONALES





Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias.

“Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más”, anunciaron.



En el anteúltimo mes del año, el especial en carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 8. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.



