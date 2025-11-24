Concluyó la búsqueda del joven argentino desaparecido en el mar de Chile: la familia realizó una emotiva despedida

NACIONALES

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga , el joven argentino de 17 años desaparecido en La Serena , Chile , realizó una ceremonia de despedida en la costa el mismo día en que las autoridades chilenas dieron por finalizado el operativo de búsqueda intensiva . Cabrera Iturriaga, oriundo de San Juan , había sido arrastrado por la corriente la semana pasada. Tras siete días de trabajo sin resultados, solo continuarán los patrullajes reglamentarios en la zona. El homenaje reunió a los padres, hermanos y amigos de Alejandro, que encendieron velas, exhibieron fotografías y arrojaron flores al mar en el sector donde el adolescente desapareció. El joven se había arrojado al agua junto a un grupo de amigos en una zona no habilitada para el baño . La búsqueda fue oficialmente concluida después de una semana de rastrillajes sin indicios favorables. Antes del anuncio, las autoridades desarmaron el campamento que funcionó como puesto de mando en la playa Cuatro Esquinas. El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, explicó el motivo del cese: "La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida ya no es posible" . Durante las labores, la Armada de Chile empleó la lancha de servicio general Coquimbo, equipos de buceo y cerca de 25 embarcaciones, además de drones, apoyo aéreo y el uso de un robot submarino operado desde la patrullera marítima Arcángel. Fuente: La Voz.

