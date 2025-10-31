Kicillof se reunió con intendentes y un sector del Pj entra en guerra con el Kirchnerismo

NACIONALES

Tras la explosiva carta de Cristina Kirchner responsabilizando a Axel Kicillof por la derrota del peronismo, el gobernador se reunió este viernes con su tropa, hubo catarsis, se defendió el desdoblamiento de las elecciones y hubo coincidencia de que la derrota del domingo fue "una cuestión extraordinaria".

Del encuentro participaron más de 40 intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), funcionarios de la administración bonaerense y se desarrolla en La Casona, del ministerio de Desarrollo Agrario, un predio ubicado en el Parque Pereyra Iraola, en Berazategui.

Hasta ese predio fueron Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Moreira (General San Martín) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque como así también su jefa de asesores, Cristina Alvarez Rodríguez.

Durante el encuentro, los intendentes y el gobernador hicieron un balance de lo ocurrido en la elección provincial de septiembre y hubo coincidencia de que se defendieron los consejos deliberantes y la Legislatura. Mientras que relativizaron los resultados de las legislativas del domingo.

Estaba claro que la juntada buscaba darle un espaldarazo al gobernador y, por eso, se remarcó como una "necesidad imperiosa" avanzar con las leyes de presupuesto y financiamiento. Al tiempo que se transmitió la preocupación por lo que consideraron una actitud "sectaria y antidemocrática" de Javier Milei al no convocar a la provincia de Buenos Aires y a otras tres a la reunión en la Casa Rosada.

Al respecto, uno de los intendentes presentes dijo que “todos expusieron dentro de la misma línea diciendo que la situación con La Cámpora no es buena, es la peor de todas. Axel escuchó atentamente y se le advirtió que no le queda mucho tiempo para decidir”. Según relató, los 40 intendentes “tenemos la cara pintada para la guerra” y están convencidos de que “el desdoblamiento fue bueno y que la lista que hizo Cristina fue una cagada”. Además, adelantó que el lunes se presentará el presupuesto junto con un comunicado de respaldo de los intendentes, una especie de catarsis contra La Cámpora y un emplazamiento a Kicillof para que tome acciones definitivas.

Corto y al pie, otros de los presentes, deslizó: “Iniciamos la campaña Axel 2027”.

Por ahora, Kicillof se mantiene al margen de estas discusiones. Su análisis de lo que pasó el domingo se limitó a que el desdoblamiento “no produjo una pérdida de votos”. De hecho, considera que el 41% de los votos que obtuvo Fuerza Patria “es muy bueno para una intermedia” teniendo en cuenta los resultados del peronismo en comicios de medio término en los últimos 25 años.

En esta línea, el gobernador de la Provincia quiere enfocarse en planificar lo que resta de 2025 y en proyectar el año próximo que, según anticipan, vendrá repleto de dificultades económicas y financieras. Se espera que uno de los temas centrales de la discusión de hoy gire en torno al proyecto de presupuesto que Kicillof debe mandarle a la Legislatura Bonaerense a la brevedad.