Fiesta Provincial del Cordero Costero: confirmaron la grilla de artistas del evento en Mar de Cobo

La localidad de Mar de Cobo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero. Durante tres días (viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre), la Plaza Central será el corazón de este evento que convoca a vecinos y turistas para disfrutar de una propuesta integral en torno a la tradición y la buena música.
Las jornadas prometen ofrecer una experiencia completa para
toda la familia. El plato fuerte será, sin duda, el tradicional paseo
gastronómico donde el cordero es el protagonista indiscutido, acompañado por la
feria de artesanos y emprendedores que exhibirán sus creaciones. Esta fiesta es
el resultado de un trabajo conjunto entre la comisión organizadora integrada
por instituciones de la comunidad y la Municipalidad de Mar Chiquita.
La apertura del escenario está programada para el viernes 7
de noviembre a las 19, con presentaciones que se extenderán hasta la noche a
cargo de Alud, Gustavo Gabriel, Charly Bórquez Band, Umbral Cero, La Capi Rock,
Alegre Amanece, Hugo Lobo & Backing Band.
El ritmo continuará el sábado 8, también desde las 19, con
una extensa grilla de artistas que incluirá a Forasteros de madera, Nacho
Milaso, Atlántida queda lejos, Son del tambor, El Balde y los 5 ladinos, Los
Eternos, Dale Q' Salee, Sentimiento Tropical y Julián Coronel.
Para el cierre, el domingo 9 la fiesta comenzará más
temprano, a las 11, con el clásico desfile que recorrerá la localidad, dando
paso luego a las actuaciones de Los Cerdan, Dúo Santa Clara, Tuma y la otra
deuda, Los copes, Darío Maldonado, Norberto Quiroga, Milagros Mola, Adrián
Maggi y La banda de Wally.
