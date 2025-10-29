El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Brasil

El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en las
fronteras ante los hechos de violencia en Río de Janeiro. Lo confirmó la
ministra Patricia Bullrich en declaraciones a la prensa acreditada en Casa
Rosada: “Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda
haber ningun tipo de cruce o pase”.
La titular de Seguridad adelantó además que convocó a una
reunión con sus equipos técnicos en el ministerio para estudiar el alcance de
la situación. La funcionaria aseguró que la medida no implica el envío de más
fuerzas federales a la triple frontera, sino revisar con mayor intensidad los
perfiles de los ciudadanos de Brasil que lleguen a la Argentina.
Se trata de un modelo que incluye una coordinación entre el
Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema que
utiliza la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para filtrar los
ingresos al país. Nación califica a la triple frontera como uno de los
objetivos “más importantes” a reforzar dentro de la gestión.
Lula se mostró "horrorizado" por el número de muertos en megaoperación en Rio
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está
"horrorizado" por el número de muertos que dejó el martes la
operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro, dijo el
miércoles su ministro de Justicia. "El presidente quedó horrorizado con el
número" de víctimas "fatales", dijo a la prensa Ricardo Lewandowski.
Operativo narco en Río de Janeiro: el gobierno confirma 119 muertos, pero hay confusión con las cifras tras el hallazgo de cuerpos en un bosque
El gobierno de Río de Janeiro afirmó este miércoles que la
operación contra el narco en dos favelas cariocas dejó 119 muertos, 115
sospechosos y 4 policías, mientras los vecinos seguían recuperando cuerpos
desde la noche, en una zona boscosa de Vacaria, en la Serra da Misericórdia ,
donde se concentraron los enfrentamientos del martes, entre las fuerzas de
seguridad y los narcotraficantes. Esto creó confusión con el número de
victimas.
