El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Brasil

NACIONALES





El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Río de Janeiro. Lo confirmó la ministra Patricia Bullrich en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada: “Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningun tipo de cruce o pase”.

La titular de Seguridad adelantó además que convocó a una reunión con sus equipos técnicos en el ministerio para estudiar el alcance de la situación. La funcionaria aseguró que la medida no implica el envío de más fuerzas federales a la triple frontera, sino revisar con mayor intensidad los perfiles de los ciudadanos de Brasil que lleguen a la Argentina.

Se trata de un modelo que incluye una coordinación entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema que utiliza la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para filtrar los ingresos al país. Nación califica a la triple frontera como uno de los objetivos “más importantes” a reforzar dentro de la gestión.

Lula se mostró "horrorizado" por el número de muertos en megaoperación en Rio





El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está "horrorizado" por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro, dijo el miércoles su ministro de Justicia. "El presidente quedó horrorizado con el número" de víctimas "fatales", dijo a la prensa Ricardo Lewandowski.

Operativo narco en Río de Janeiro: el gobierno confirma 119 muertos, pero hay confusión con las cifras tras el hallazgo de cuerpos en un bosque





El gobierno de Río de Janeiro afirmó este miércoles que la operación contra el narco en dos favelas cariocas dejó 119 muertos, 115 sospechosos y 4 policías, mientras los vecinos seguían recuperando cuerpos desde la noche, en una zona boscosa de Vacaria, en la Serra da Misericórdia , donde se concentraron los enfrentamientos del martes, entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. Esto creó confusión con el número de victimas.