A partir del próximo lunes se abre el plazo de inscripción a las becas municipales

La Dirección de Juventud iniciará, el próximo lunes 3, el
período de inscripción a las becas municipales destinadas a estudiantes de
nivel superior que residen fuera de la ciudad (beneficio económico) y para
aquellos que cursan sus estudios en Mar del Plata o Tandil y quieran residir en
las viviendas que el municipio posee en esos distritos.
Los interesados tendrán hasta el 15 de diciembre para
completar la documentación requerida. Luego una comisión evaluadora,
seleccionará a los beneficiarios.
Las planillas estarán disponibles para ser retiradas desde
el próximo lunes en la oficina del área de Juventud ubicada en el CIC del
barrio Quintanilla (de 7 a 13 Hs). Allí se les explicará el procedimiento de
inscripción.
¿Quiénes pueden acceder a las becas económicas?
Podrán ser beneficiarios del programa “Fondo de Becas
Municipales” todos los jóvenes cuyas
edades estén comprendidas entre los 17 y 25 años, nacidos en Gral. Madariaga o
domiciliados con una antigüedad mayor a tres años, que cursen estudios
terciarios o universitarios en Instituciones públicas o privadas, siempre que
se encuentren residiendo y/o estudiando en otras localidades de la Provincia de
Buenos Aires, en otras provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
¿Quiénes pueden acceder a las becas de la casa de Tandil o Mar del Plata?
Y podrán ser beneficiarios del programa “Beca CEMA Tandil y
CEM Mar Del Plata” todos los jóvenes
cuyas edades estén comprendidas entre los 17 y 25 años, nacidos en Gral.
Madariaga o domiciliados con una antigüedad mayor a tres años.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes