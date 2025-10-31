A partir del próximo lunes se abre el plazo de inscripción a las becas municipales

MADARIAGA

La Dirección de Juventud iniciará, el próximo lunes 3, el período de inscripción a las becas municipales destinadas a estudiantes de nivel superior que residen fuera de la ciudad (beneficio económico) y para aquellos que cursan sus estudios en Mar del Plata o Tandil y quieran residir en las viviendas que el municipio posee en esos distritos.

Los interesados tendrán hasta el 15 de diciembre para completar la documentación requerida. Luego una comisión evaluadora, seleccionará a los beneficiarios.

Las planillas estarán disponibles para ser retiradas desde el próximo lunes en la oficina del área de Juventud ubicada en el CIC del barrio Quintanilla (de 7 a 13 Hs). Allí se les explicará el procedimiento de inscripción.

¿Quiénes pueden acceder a las becas económicas?

Podrán ser beneficiarios del programa “Fondo de Becas Municipales” todos los jóvenes cuyas edades estén comprendidas entre los 17 y 25 años, nacidos en Gral. Madariaga o domiciliados con una antigüedad mayor a tres años, que cursen estudios terciarios o universitarios en Instituciones públicas o privadas, siempre que se encuentren residiendo y/o estudiando en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires, en otras provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

¿Quiénes pueden acceder a las becas de la casa de Tandil o Mar del Plata?

Y podrán ser beneficiarios del programa “Beca CEMA Tandil y CEM Mar Del Plata” todos los jóvenes cuyas edades estén comprendidas entre los 17 y 25 años, nacidos en Gral. Madariaga o domiciliados con una antigüedad mayor a tres años.