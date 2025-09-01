Robaron una camioneta y la arrojaron por el acantilado en Chapadmalal

ZONALES

Fuentes policiales confirmaron que no había ocupantes en el vehículo hallado a la altura del barrio Playa Los Lobos.





Una camioneta Ford EcoSport fue robada en la zona portuaria de Mar del Plata y, horas después, apareció volcada y presumiblemente arrojada desde el acantilado en Chapadmalal, a la altura de la calle Los Mejillones.





El rodado había sido denunciado como sustraído el sábado en la comisaría tercera, lo que motivó un pedido de secuestro. Este domingo por la tarde, vecinos del barrio Playa Los Lobos advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades.





Al llegar al lugar, personal policial constató que no había personas en el interior del vehículo y confirmó que se trataba de la misma camioneta denunciada como robada horas antes.





La investigación quedó a cargo de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa) del Ministerio Público Fiscal, que busca reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias del hecho.





Según estadísticas del Centro de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed), entre abril y junio de este año en Mar del Plata se registró el robo de cinco automóviles y ocho motocicletas por día, lo que representa un aumento del 25% respecto del mismo período de 2024.