PINAMAR - PRIMERO EN CNM: Robaron en un complejo de departamentos y se llevaron 5 LCD nuevos

ZONALES

Un importante robo se registró durante la madrugada en un complejo de departamentos ubicado en Avenida Intermedanos, entre Marco Polo y Shaw, en Pinamar. Los delincuentes se llevaron cinco televisores LED de 50 pulgadas marca Kanji, nuevos y en sus cajas, tras forzar una puerta de madera del primer piso.





El hecho fue denunciado por el sereno del lugar quien relató que se quedó dormido entre la 1 y las 4 de la madrugada y se despertó al escuchar un fuerte de ruido. Al revisar las instalaciones, descubrió el faltante de los televisores y la puerta violentada.





La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Descentralizada (UFID) N.º 4, que trabaja para identificar a los autores del robo.