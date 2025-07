PINAMAR: Ordenan dictar un nuevo fallo por el aterrizaje de un helicóptero en un barrio privado

ZONALES





La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de un hombre acusado de aterrizar un helicóptero en una cancha de polo en pleno evento con público en el barrio privado “La Herradura” de Pinamar. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberá dictar un nuevo fallo.





El caso se remonta al 12 de febrero de 2019, cuando un helicóptero blanco con la inscripción “Patagonia Flooring” aterrizó sin autorización durante una actividad deportiva equina frente a varias familias que presenciaban el evento. La aeronave, un modelo Robinson, fue utilizada por el imputado para llevar a su hijo y a un amigo a un cumpleaños, según se determinó en la investigación iniciada a raíz de una denuncia del intendente del barrio.





La causa fue tramitada en el fuero federal de Dolores, con instrucción del juez Martín Bava y la intervención del fiscal Juan Pablo Curi. El piloto fue procesado por haber efectuado un vuelo arriesgado, poniendo en riesgo la seguridad común, encuadrado dentro del régimen penal del Código Aeronáutico.





No obstante, la Cámara Federal de Mar del Plata dictó su sobreseimiento, alegando que no hubo peligro concreto para la aeronave, fallo que fue cuestionado por el fiscal general Daniel Adler. En su recurso, Adler afirmó que se trató de una maniobra imprudente que puso en riesgo tanto a los ocupantes del helicóptero como a terceros y bienes, y que el peligro no debía limitarse solo a la aeronave sino al entorno general.





La Cámara de Casación, con votos de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, dio lugar al recurso del fiscal y remarcó que la Cámara marplatense omitió analizar elementos clave del artículo 190 del Código Penal, que castiga con penas de 2 a 8 años de prisión a quien ponga en peligro la seguridad de una aeronave o terceros.





En su voto, el camarista Petrone señaló que la resolución de Mar del Plata no consideró adecuadamente la presencia de personas ajenas al piloto dentro de la aeronave, ni el impacto potencial del aterrizaje en medio de un evento público. Por ello, la Casación ordenó emitir un nuevo fallo con un análisis integral de la conducta imputada.





La causa sigue abierta, y el futuro judicial del piloto ahora dependerá del nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal marplatense.