PINAMAR - "Nos proscribieron": Martín Porretti acusó a La Cámpora de haber bajado su lista y pidió no votar al sector de Estanga

Martín Porretti rompió el silencio tras quedar fuera de las elecciones en Pinamar y denunció públicamente haber sido “proscrito” por presiones internas dentro del propio espacio político al que pertenece. En diálogo con Radio Power y Pinamar Diario, el dirigente habló con firmeza, visiblemente dolido, y responsabilizó a La Cámpora de haber presionado para que su lista no fuera habilitada para competir.





"Nos proscribieron, es gravísimo lo que está pasando", expresó. “Esto no tiene justificación técnica ni jurídica. Fue una presión política para que no se rompa la unidad. Todo el trabajo que hicimos durante semanas fue desconocido por una decisión autoritaria, que no representa a las bases ni a los compañeros del territorio. A esto no se le puede llamar democracia”, lamentó.





Si bien evitó nombrarlo directamente en los primeros minutos de la entrevista, Porretti apuntó con claridad a Gregorio Estanga, referente de La Cámpora en Pinamar, como uno de los principales responsables del bloqueo a su precandidatura. “Supongo que como cabeza de La Cámpora en Pinamar, Estanga debe haber sido parte, pero esto viene desde más arriba. Me lo dijeron, yo recibo esa información. Una cosa es saberlo y otra es poder probarlo. Pero lo que hicieron conmigo fue proscripción. No hay otra palabra”, sentenció.





En su relato, el referente local explicó que su espacio había presentado todos los papeles en tiempo y forma, había cumplido con los requisitos legales y contaba con avales genuinos de afiliados del peronismo local. Sin embargo, al acercarse el cierre de listas, comenzaron las presiones para que bajara su armado y se integrara a un frente que él no comparte. “Nos llamaban desde todos lados para ver si armábamos una lista de unidad. Pero ya teníamos todo presentado, todo en regla. Me la jugué por mis compañeros, por quienes me firmaron la planilla y pusieron el gancho. No era momento de especular ni de entregar convicciones”, remarcó.





Además, Porretti criticó con dureza a los sectores del peronismo que –según él– especularon hasta último momento sin mostrar compromiso real con el electorado. “Todos los que no se prepararon, que no armaron nada, pretendían que yo me sumara al axelismo a último momento. No lo iba a hacer. Hay muchos que aparecen sólo en época de elecciones, que no caminan los barrios ni conocen a la gente. Nosotros sí estuvimos”, declaró.





En uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista, y con la voz quebrada, Porretti confesó: “Te hablo en serio, estoy al borde del llanto. Esto es un asco. Lo que me pasó a mí acá en Pinamar, lo que le pasa a muchos en la provincia… no es democracia. Y le pido a la gente que no vote a esta lista. No se lo merecen”.





Para cerrar, dejó una reflexión sobre el futuro del espacio peronista en la ciudad: “Estábamos armando una lista fresca, competitiva, con gente nueva, que podía dar que hablar. Teníamos muchas ganas de debatir, de llevar propuestas. Pero nos eliminaron por una decisión arbitraria, sectaria y antidemocrática. Lo mismo le pasó a otros compañeros en distintos distritos. Presiones, llamados, y listas bajadas. Sepan que lo que se presenta con el sello del peronismo no necesariamente lo representa. Y que los verdaderos militantes estamos siendo desplazados por intereses de cúpula”.