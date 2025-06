ESCÁNDALO: Ingrid Grudke entró al gimnasio de su ex y protagonizó un escándalo

Ingrid Grudke volvió a ser noticia por temas ajenos a su carrera como modelo y fisicoculturista. La estrella misionera protagonió en Posadas un particular episodio en uno de los comercios de su expareja, el marplatense Martín Colantonio.

Según trascendió en las últimas horas, la modelo causó destrozos en local y el momento fue registrado en las cámaras de segridad y, rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a la fisicoculturista ingresar al lugar junto a otras dos personas, romper cartelería, destruir suplementos proteicos que había en el lugar para venta a los socios y llevarse elementos del espacio.

"Supuestamente ingresó para retirar carteles y productos relacionados con su imagen", detallaron fuentes de la localidad de Possadas, pero la situación mutó rápidamente a escandalosa cuando la modelo comenzó a abrir los frascos de proteínas y arrojar su contenido al suelo.

imputada por destrozos y vaciamiento de un gym donde llego y empezó a romper todo, según ella es socia del gimnasio que pertenece a su ex pareja quien la engañó con la sobrina.

Los testigos aseguran que se llevó colchonetas, suplementos y hasta pertenencias personales. Todo quedó grabado, y ese material fue clave para que la Justicia actuara rápido: le impusieron una orden de restricción para que no se acerque más al gimnasio y abrieron una causa por presunto hurto y daños.

En teoría, Ingrid Grudke ya no tiene vínculo comercial con el lugar, lo que habría generado roces con su ex y desató esta situación. Dicen que la separación no fue solo sentimental, sino que también trajo quilombos económicos y peleas por la división de bienes.

A fines del año pasado, Grudke anunció su separación de Colantonio luego de descubrir que le era infiel. El matrimonio operaba como una sociedad comercial e Ingrid aportó dinero y su cara, su trayectoria y sus contactos.

“Estoy tratando de acomodar esto de la mejor manera posible sin abogados. Tengo a mi contador que hace años está conmigo, quien me asesora desde 1999. Hay documentación y papeles que se tendrán que acomodar”, aclaraba a comienzos de 2025.