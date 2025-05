PINAMAR: La familia de la bebé fallecida denuncia que "la mataron en el Hospital"

ZONALES





La comunidad de Pinamar aún no sale de la conmoción por la muerte de Anel, una nena de tan solo 4 años, que falleció el pasado fin de semana tras haber sido atendida en el Hospital Comunitario de Pinamar. Su madre, Gimena Sosa, de 25 años, habló con medios locales y expuso una dramática cadena de negligencias, demoras y desinformación que culminaron en la pérdida de su hija. La denuncia ya está en manos de la fiscalía, mientras la familia pide justicia.





“A mi hija la mataron en el hospital”





Con esas palabras lapidarias, Gimena Sosa resumió el calvario que vivió desde que su hija comenzó a sentirse mal, hasta el desenlace fatal. Su testimonio, brindado a Pinamardiario y a Radio Power, revela una sucesión de hechos que, según relata, estuvieron marcados por la supuesta falta de pediatras, ausencia de ambulancias y un trato que, sostienen, fue deshumanizado por parte del sistema de salud pinamarense.





“El viernes fui a la salita de Valeria del Mar y no había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero cuando llegué, ya no atendían más turnos. Me mandaron directamente a la guardia del hospital”, comenzó contando la joven madre.





Allí, relató, le hicieron a Anel una placa que no arrojó anomalías. “Me dijeron que estaba incubando un virus, que era normal que no quisiera comer”, señaló, identificando a la profesional que la atendió como María Andrea Wisner. “Le recetó amoxicilina, ibuprofeno y betametasona, y me mandaron a casa”.





Pero Anel no mejoró. El sábado por la mañana, su estado se agravó súbitamente. “Se desvaneció en casa, la llevé corriendo a la salita de Valeria y no había ambulancia. La de Pinamar tardó unos 20 o 25 minutos”, describió.





Cuando llegaron al hospital, la pequeña entró en paro. “Me dijeron que iban a hacer todo lo posible, pero a los 30 minutos salió la pediatra y me dijo que no pudieron hacer nada. Mi hija había muerto”.





¿Fue gripe A? La familia se enteró por redes sociales





Una de las cuestiones más graves que denunció Gimena es cómo se enteraron de la supuesta causa de muerte. “A las dos de la tarde ya estaban publicando en redes sociales que mi hija murió de gripe A, cuando la autopsia se hizo recién a las cinco. A nosotros nadie del hospital nos avisó nada”, dijo con indignación.





“Nos enteramos en fiscalía, cuando fuimos a declarar. Ni siquiera sabíamos que la autopsia había determinado eso. Nadie del hospital, ni la secretaria de salud ni la pediatra, nos dijo una sola palabra”, denunció.





Incluso relató que debieron insistir hasta tres veces para que le hicieran un hisopado a su otra hija, quien tuvo contacto directo con Anel. “Al final lo hicieron, pero dio negativo. No sé por qué se negaban, parecía que no querían que se sepa nada”.





¿Tenía el calendario de vacunas completo?





Otra de las afirmaciones que generaron polémica fue la que hizo la secretaria de Salud, Sonia Coll, quien habría deslizado que Anel no tenía el calendario de vacunas completo. Gimena desmintió categóricamente esa versión.





“Mi hija tenía todas las vacunas. Tengo el calendario completo. No le faltaba ninguna. Dicen eso para lavarse las manos. Pero la responsabilidad es de ellos, que no la atendieron como debían”, disparó.





Denuncias cruzadas y responsabilidades





Gimena Sosa identifica a la médica que atendió inicialmente a Anel como María Andrea Wisner. “No es pediatra ni cirujana, como decía el sello. Es médica general, y llegó hace poco de San Luis. No tenía la formación para atender un caso así, y aún así mandó a mi hija a casa con una receta”, dijo a Radio Power.





En su testimonio, también fue muy crítica con el accionar de la Secretaría de Salud y de otras áreas municipales. “Nadie nos llamó. Nadie se acercó. La directora de Niñez recién vino a hablar conmigo días después. La secretaria Sonia Coll salió a dar notas cuando todavía no habíamos ni enterrado a mi hija”, lamentó.





También denunció que desde el hospital no se activó ningún protocolo sanitario en la salita ni en el jardín donde Anel asistía. “No avisaron a nadie. Nos enteramos por la comisaría de que la nena tenía gripe A. Si era tan contagioso, ¿por qué no tomaron medidas?”, cuestionó.





Justicia, dolor y un pedido urgente de cambios





La familia de Anel realizó una denuncia penal y encabezó una marcha frente al hospital de Pinamar para exigir justicia. Hasta el momento, no han recibido información oficial sobre el avance de la causa, aunque el expediente ya está en manos de la fiscalía.





“El intendente se quiere reunir conmigo, pero yo no quiero hablar con nadie que no se acercó el mismo día en que mi hija murió. Ya es tarde”, afirmó Gimena, con la voz quebrada por el dolor.