MADARIAGA: Hoy se inaugura el “Parque de la Estación” la obra más anhelada por el intendente Santoro

MADARIAGA





La ex gobernadora María Eugenia Vidal (2015-2019) solicitó a los gobiernos de cada uno de los 135 partidos bonaerenses 4 o 5 obras de trascendencia que debían cumplirse en su gestión; lo que podría permitirle mostrarlas para ir por la re-elección.





Madariaga presentó el agua corriente del denominado “El Triángulo”, el Parque Industrial, el tendido de media tensión para dar energía a ese Parque, la doble mano de El Tala entre Buenos Aires y Mitre y el tan ansiado, y que hoy se inaugura “Parque de la Estación” Raúl Ricardo Alfonsín.





Hubo que sortear diversos problemas: había que tramitar el manejo de la zona con Trenes Argentinos que ese espacio pertenece a lo que se denomina “cuadro de Estación Madariaga” y también trabajar el terreno porque Santoro pidió que haya sí o sí un lago.





La tarea de factibilidad fue ardua y debieron hacerse muchas mediciones en el terreno y repetirlas hasta realizar el pozo donde hoy hay agua y peces. Muchas áreas del municipio trabajaron en el armado. Inclusive hubo cambios de secretarios y la orden era mantener la idea inalterable. Ese lugar debía romper con algo que existe desde inicios de la ciudad: de un lado “los de atrás de la vía” y del otro “los del centro”. Esa división peyorativa es la que se utilizó por décadas y que hoy queda en el olvida. A ciencia cierta el barrio Belgrano son los de delante de la vía porque la estación mira hacia ellos y todos los demás los de atrás.





El sitio tiene bancos, cestos, luminaria nueva, un puente que servirá para tomar fotografías y una sorpresa para los funcionarios. Algo que no estaba en los planes: los chicos empezaron a usar el sitio junto a sus padres para dar sus primeros pasos en la pesca.





Se trata de la obra que comenzó siendo muy criticada por su costo, extensión en el tiempo en la realización y que hoy posee una nueva reputación. Pasó de lo absurdo para muchos a una revalorización de un pulmón verde como siempre lo fue el monte de la vía.





“Me dicen que es un criadero de mosquitos de dengue”, se cansaba de decir Santoro en notas al tiempo que aclaraba que ese sitio no podría ser vector de la reproducción del insecto dado que el agua y el ecosistema pensado no se condicen con lo que busca el Aedes Aegipty.





Hoy a las 18 será su inauguración. Pero el Concurso de pesa, para niños, el paseo en Kayak y la música empezarán a las 14:00.