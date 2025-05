Jésica Cirio se despega de su ex: “No estaba invitada a ninguna cena, yo me duermo temprano”

NACIONALES





Si la detención del "empresario" Elias Piccirillo (38) -acusado de plantarle 1.258 kilos de cocaína a un acreedor con ayuda policial- fuera una serie de ficción, el capitulo dedicado a su entonces esposa, la modelo Jésica Cirio (40), podría titularse "La noche del salmón".





¿Por qué? Todo se relaciona con la cena a la que asistieron Piccirillo, Francisco Hauque (41), a quien el primero le debía seis millones de dólares, y la novia de este último, Anahí Aquino Laprida (30). Fue la noche del 17 de enero en el Palacio Duhau, en Recoleta.





Desde allí, Piccirillo partió en taxi rumbo a su casa en Nordelta, Tigre; mientras que Hauque y su novia, ni bien se subieron a su Audi Q8, fueron detenidos por policías de la Ciudad. En la camioneta de lujo se encontraron los 1.258 kilos de cocaína y un arma envuelta en tela y cinta adhesiva.





La ultima vez que Hauque lo vio esa noche, Piccirillo llevaba una bolsita con un porción de salmón que había pedido para Cirio, quien nunca se presentó en la cena. El plan, sostuvieron Hauque y su pareja, era comer los cuatro, pero Piccirillo, tras pedir el pescado para su esposa y comentar que estaba demorada, terminó diciéndoles que ella no se sentía bien y no asistiría.





Tres hipótesis





1) ¿Piccirillo mintió e incluyó a Cirio en el programa para que Hauque fuera con su mujer y no se violentara? ¿Se rumorea que quiere ampliar su declaración indagatoria para decir esto y despegar a su ex. Lo pidió dos veces, pero el juez de la causa, Sebastián Casanello, aun no puso fecha.





2) ¿Cirio iba a ir a la cena, pero por alguna razón se arrepintió? ¿Sabia lo que estaba pasando?





3) ¿Cirio, como ella dice, nunca supo nada de los planes de su marido? ¿Piccirillo la usó?





Por lo pronto, tanto el juez Casanello como el fiscal Franco Piccardi no la acusan de nada. Ni siquiera aparece mencionada en los procesamientos o dictámenes del expediente, en secreto de sumario hasta el próximo miércoles 7 de mayo.