Carlos Rovira, el mandamás de Misiones, negoció con la Rosada y ordenó votar en contra de Ficha Limpia a sus dos senadores

NACIONALES

El gobernador de Misiones es Hugo Passalacqua, pero el poder en la provincia lo maneja en realidad Carlos Rovira, aunque desde las sombras. Ex mandatario provincial, es en la actualidad el presidente del partido Renovador de la Concordia Misionero. Desde esa posición es quien elige al gobernador y a los diputados -tiene cuatro- y senadores nacionales (tiene dos).

En un Congreso Nacional con un grado altísimo de fragmentación, los votos de esos seis legisladores son ultra valiosos para la Casa Rosada. Controlar los votos de cuatro diputados y dos senadores es como tener un súper poder.

Se sabe que es común que los legisladores que responden a Rovira muchas veces entran al recinto del Senado o de Diputados sin saber cómo votarán. “Somos menos que un cero a la izquierda”, bromeó alguna vez un ex legislador que no pudo renovar su banca porque Rovira no lo quiso.

Eso le pasó a Maurice Closs, ex gobernador de Misiones e integrante entonces del esquema de Rovira que fue senador nacional entre 2017 y 2023. En 2019, Closs lo desobedeció y se integró a la bancada del entonces Frente de Todos. Rovira es implacable: hoy Closs es un empresario que ya no se dedica a la actividad política.

También se sabe el todopoderoso cacique provincial se comunica por un sistema de mensajería cifrada con la indicación de cómo deben votar en el Congreso las leyes.

Por cómo se dio la sesión por Ficha Limpia de este miércoles en el Senado, entre los aliados del oficialismo sospechaban que los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut recibieron la orden de votar en contra de Ficha Limpia con la sesión ya muy avanzada.

Durante la tarde, la senadora le había asegurado a una legisladora radical que realizaba un punteo que votarían a favor. La sorpresa en diferentes bancadas fue absoluta. La cara de la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando vio el resultado en el tablero delata su total desconcierto.

Más: Rojas Decut venía de decir a una radio de su provincia: “Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda”.

Siempre oficialista

En el Senado reinaba en la noche de este miércoles la certeza de que Rovira había llegado a algún acuerdo con el Poder Ejecutivo. Solo eso puede explicar el voto en contra de la ley de sus senadores. Rovira es oficialista con todos los gobiernos nacionales.

En los 17 meses que lleva la gestión libertaria, sus legisladores ayudaron a la Rosada con la ley Bases y acompañaron los pliegos para la Corte de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Le dieron otras manos al Gobierno. Se ausentaron cuando se trató la creación de una comisión investigadora del criptogate $LIBRA. A la oposición ese día le faltó solo un voto para crear la comisión. También se fueron del recinto cuando el Senado rechazó el DNU de los fondos para la SIDE.

En la noche de este miércoles, los primeros que abandonaron -en silencio- el recinto del Senado fueron ambos misioneros, mientras el kirchnerismo celebraba a carcajadas. Tampoco parecían poder creerlo.

Tras la sesión, la senadora cordobesa Alejandra Vigo -es la esposa del x gobernador Juan Schiaretti- posteó en X: “Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva a una candidata libertaria en la lista”. Denunció además “acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política”.

En las últimas semanas circularon versiones de que la Casa Rosada no quería la ley porque quieren polarizar con Cristina Kirchner en la campaña electoral.

En el esquema oficialista de Misiones admiten que Rovira negoció con Santiago Caputo. Cuentan que el asesor presidencial le pidió al mandamás misionero que ayudara a frenar el proyecto de ley porque querían evitar el crecimiento en la Ciudad de Silvia Lospenato, candidata a legisladora porteña del PRO e impulsora de Ficha Limpia. En política todo es toma y daca.